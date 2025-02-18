AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Biz de, kongreler CHP’deki tartışıldığı haliyle bir şaibeye meydan bırakacak şekilde değil, onların kanaatlarını, büyük Türkiye hayallerini, ideallerini varsa eleştirilerini alacak şekilde ortak aklı oluşturacak şekilde olur"