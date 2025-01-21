Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Özvatanspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 3 puanı rakibini 2-1 yenerek aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Esat Sabuncu, Ahmet Yıldız, Muhammet Karaca
Amaratspor: Vasıf Özbay, Ramazan Emre Mezgitli, Hamza Çakır, Yusuf Kaya, Osman Rızvan (İsmail Aydoğdu dk. 46), Behçet Ekinci, Yasin Dumlu, Emre Ağırbaş, Muhsin Gürhan, Karahan Hamurcu (Mustafa Erginer dk. 67), Efehan Çimen
Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Mehmet Kahveci, Şenol Büyükçekiç, (Kerem Yıldırım dk. 75), İsmail Erdi Halis, Şahin Çavuş, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım, Mustafa Büyükçekiç
Goller: Yasin Dumlu (dk. 10) (Amaratspor), Resul Yıldırım (dk. 42), Mevlüt Metin (dk. 60) (Özvatanspor)