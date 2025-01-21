Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Özvatanspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 3 puanı rakibini 2-1 yenerek aldı.

Erciyes 38 FK antrenörü Kulaksız: "Galibiyeti getirecek pozisyonlar bulduk, atamadık" Erciyes 38 FK antrenörü Kulaksız: "Galibiyeti getirecek pozisyonlar bulduk, atamadık"

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Ahmet Yıldız, Muhammet Karaca

Amaratspor: Vasıf Özbay, Ramazan Emre Mezgitli, Hamza Çakır, Yusuf Kaya, Osman Rızvan (İsmail Aydoğdu dk. 46), Behçet Ekinci, Yasin Dumlu, Emre Ağırbaş, Muhsin Gürhan, Karahan Hamurcu (Mustafa Erginer dk. 67), Efehan Çimen

Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Mehmet Kahveci, Şenol Büyükçekiç, (Kerem Yıldırım dk. 75), İsmail Erdi Halis, Şahin Çavuş, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım, Mustafa Büyükçekiç

Goller: Yasin Dumlu (dk. 10) (Amaratspor), Resul Yıldırım (dk. 42), Mevlüt Metin (dk. 60) (Özvatanspor)

Kaynak: iha