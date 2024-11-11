Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 4.haftasında Özvatanspor rakibi Kayseri Atletikspor’u golcüsü Resul Yıldırım’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Osman Baruk Muharrem Karaca
Özvatanspor: Ali Birol, Muhammed Kadir Aydoğdu, Sedat Sönmez, Mücahit Mehmet Karer, Talha Çoban, Mehmet Kahveci, İsmail Erdi Halis, Sait Mert Akgöz, (Erdem Demir dk.30), Şenol Büyükçekiç,( Mustafa Büyükçekiç dk.75), Mevlüt Metin, (Kerem Yıldırım dk.75), Resul Yıldırım
Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Ömer Eren Akkoyun, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Ömer Faruk Karadoğan, Emre Tunahan Gürbüz, Batuhan Hidayetoğlu, Yusuf Karamanoğulları, (Buğrahan Çiçek dk.70), Anıl Çalış, (Yusuf Tolu dk.75), Tuncay Kara, Furkan Batar, (İbrahim Çalış dk.75)
Goller: Resul Yıldırım (dk.3 ve 82) (Özvatanspor)
Kırmızı Kart: Emre Tunahan Gürbüz (dk.68) (Kayseri Atletikspor)