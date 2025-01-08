Özvatan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; belediyenin Kayseri’de bulunan 16 ilçe belediyesi içerisinde ticari ve iktisadi kamu borcu bulunmayan belediye olduğu belirtildi.

Özvatan Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri’mizin Özvatan ilçesinde 11 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Halit Demir başkanımız belediyemizin 11 yıllık bütçe gelirleri toplamının daha fazlasını bugüne kadar yatırıma dönüştürmüştür. Bunun yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi içerisinde Kayseri’mizde ticari iktisadi ve kamu borcu bulunmayan, ayrıca vergi ve SGK borcu da "0" TL olan Özvatan Belediyemiz Türkiye’deki belediyeler arasında da örnek teşkil eden belediyelerden bir tanesidir. Söz verdiğimiz gibi kıymetli Özvatanlı hemşerilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah bizleri hemşehrilerimize mahcup etmesin."