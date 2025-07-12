Yozgat’ın Özükavak beldesinde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, belediye tarafından Kur’an kursu öğrencilerine ve cami cemaatine aşure ikramında bulunuldu.

Öğle namazının ardından gerçekleşen programda, belde halkının yoğun katılımı dikkat çekti. Özükavak Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan aşureler, cami çıkışında cemaate ve Kur’an kursuna devam eden öğrencilere dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk, "Paylaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği Muharrem ayında, geleneksel aşure ikramımızı bu yıl da gerçekleştirdik. Hem çocuklarımızla hem de değerli vatandaşlarımızla bu güzel günü paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Vatandaşlar da belediyeye teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ettiler.