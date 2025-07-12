Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, E-Okul uygulamasıyla öğrencilere okula erişimde kolaylık ve doğru okul seçimi imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin evlerinden okullarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla E-Okul uygulamasının tanıtımı ve bilinçli kullanımına yönelik eğitim toplantısı düzenledi. E-Okul uygulaması, öğrencilerin adres ve okul bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre ederek, öğrencilerin sözel adreslerine değil, coğrafi konumlarına göre okullarının belirlenmesini sağlıyor. Bu sayede öğrenciler, gerçek konumlarına en uygun okullara yönlendiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her ilçeden şube müdürleri, komisyon üyeleri ve bilgi işlem personellerinin katıldığı eğitim toplantısıyla, E-Okul’un bilinçli ve doğru kullanımını destekliyor.

Şu anda yalnızca İzmit ilçesinde hizmet veren bu uygulamanın, Kocaeli’nin 12 ilçesine yayılması planlanıyor. Böylece tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri, bu hizmetten faydalanabilecek. Proje sayesinde öğrenciler, evlerine uzak okullar yerine kendi mahallelerindeki nitelikli okullarda eğitim alma imkanı bulacak.