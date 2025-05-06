İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesine yönelik provokatif paylaşımlar yapan şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesine yönelik provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheliyi tespit etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şüphelinin S.T. adına açılan sahte sosyal medya hesabı üzerinden bu paylaşımları gerçekleştirdiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1919494202603237556

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon sonucu M.A. gözaltına alındı. Şüpheli, Of Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.