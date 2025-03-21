CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a destek olmak için Beylikdüzü Belediyesi’ni ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a destek için Beylikdüzü Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Özel’i Belediye Binası’nın bahçesinde ellerinde bayraklarla yüzlerce kişilik büyük bir kalabalık karşıladı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da destek için alandaydı.

“ÇALIK’IN DIŞARIYA İLK MESAJI, ‘BESLENME SAATİ UYGULAMASI AKSAMASIN’ OLDU”

Yaptığı konuşmaya Beylikdüzü’nün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemine vurgu yaparak başlayan Özel, “2014-2019 Ekrem Başkan, 2019’dan beri Mehmet Murat Başkan büyük başarının, efsane işlerin mimarıdır. Beylikdüzü’nde Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu SGK’nın arazisini belediyenin parasıyla satın alıp oraya kent ormanı yapmış iki kahramandır. İçeriye attığınız Mehmet Murat Çalık’ın dışarıya ilk mesajı, ‘Beslenme Saati uygulaması aksamasın’ oldu. Mehmet Murat Çalık, her gün 2 bin çocuğun okulda yiyeceklerini veriyor ya, o çocukların annelerinin duası bize yeter” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk andan itibaren Başkan Çalık’ın alanda olduğunu da hatırlatan Özel, “Deprem oldu, belediye başkanlarını Hatay'a yönlendirmek için telefonlar açıldığında Çalık ne dedi biliyor musunuz? 'Hatay'dayım' dedi. İlk gidendi. Mesleği şehir plancılığı olduğundan bir şey çizdi anlamadık hiçbirimiz. 3 gün sonra önce alt yapıları hazır 400 çadır, sonra o çadır kent 3-5 günde kuruldu ve her gün dönüştü. Çok kısa süre sonra inanılmaz bir konteyner kent oldu. Dönerken çadır kenti valiliğe devretti. Koreliler, Japonlar geliyordu. Vali devletin ne güzel çalıştığını göstermek için Mehmet Murat Çalık'ın yaptığı konteyner kenti gösteriyordu. Onun için herkes ne konuştuğunu bilecek” dedi.

Özel konuşmasını, "Kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya demokratik şekilde milyonlar olup gösterilerle demokratik tepkimizi ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum. Ekrem Başkan ve Mehmet Murat Başkan Beylikdüzü'ne, İstanbul'a, milletimize emanettir” ifadeleriyle noktaladı.

“Çalık ailesine ziyarete gidip böyle bir evlat yetiştiren ailesine, onun evladına ve eşine geçmiş olsun ziyaretine değil, teşekkür etmeye gideceğim” diyen Başkan Özel, belediye önündeki konuşmanın ardından Zehra Çalık’ı evinde ziyaret etti.