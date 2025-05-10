Muğla’da ’Biz Yanyanayız’ sloganıyla Özel Sporcular Bocce Turnuvası gerçekleştirildi.

Muğla’da 280 özel sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, coşkulu ve renkli anlara sahne oldu. Turnuva süresince, özel sporcular azim ve yetenekleriyle izleyenlerden büyük alkış toplarken, sporun engel tanımadığını bir kez daha gösterdiler. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü gözler önüne sererken, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Organizasyon boyunca sporcular, rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma duygularını da doyasıya yaşadı. Turnuvanın sonunda sporcular madalya ve hediyelerle onurlandırıldı. Turnuvaya katılan aileler ve izleyiciler, özel bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Etkinliği düzenleyen yetkililer, benzer organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti.