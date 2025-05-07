Mersin’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ’Serhat Türker Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası’ başladı.

Mersin Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen şampiyonada 2 gün boyunca 90 sporcu mücadele edecek. Şampiyona boyunca farklı branşlarda yarışacak sporcular, dostluk ve dayanışma için de ter dökecek.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bu organizasyon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda cesaretin, azmin ve sevginin sahaya yansımasıdır. Onların gözlerindeki ışık ve mücadele azmi hepimize ilham veriyor. Özel sporcularımızın her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. ’Sporda engel yok’ sloganıyla daha çok özel çocuğumuza ulaşarak tesislerimizin kapılarını sonuna kadar açmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ali Adıgüzel, desteklerinden dolayı İl Müdürü Öz ile merhum Serhat Türker’in annesi Çiğdem ile babası Mustafa Türker’e plaket takdim etti.

Açılış seremonisinin ardından başlayan şampiyonada Down, Otizm ve Mental kategorilerinde yapılan birbirinden çekişmeli yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışmaların ardından sona erecek.