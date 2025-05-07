SUBÜ Hendek MYO yönetimi, Ankara OSB’de bulunan Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Ankara Üniversitesi 1’inci OSB MYO ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Sanayi Odası 1’inci OSB MYO’yu ziyaret etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman ve Hendek MYO yönetimi, yükseköğretimde uygulamalı eğitim modelleri üzerine karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak üzere Ankara Organize Sanayi Bölgesi içerisinde eğitim veren MYO’lara ziyarette bulundu. Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Ankara Üniversitesi 1’inci OSB MYO ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Sanayi Odası 1’inci OSB MYO’da atölyeler ve laboratuvarları yerinde inceleyen heyet, MYO yöneticileri ile yüksekokullar arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği ihtimallerini değerlendirdi. Hendek MYO’nun 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Hendek 2’inci OSB’de eğitim vermeye devam edeceğini aktaran Hendek MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman "MYO’muzun bu süreci kusursuz bir şekilde tamamlayabilmesi adına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bizlere gerekli bilgilendirmeleri yapan MYO müdürleri ve yönetimlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.