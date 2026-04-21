Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 200 milyon TL'lik para transferine aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten ve organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takip, mali analiz ve dijital incelemelerde, şüphelilerin internet üzerinden banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 200 milyon TL tutarında yasa dışı bahis para transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattıkları ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen C.Ç., V.Ş., E.D. ve E.Ö. isimli 4 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ve sim kart, 2 bilgisayar ile 10 bin 950 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.