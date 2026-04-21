Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir çocuk parkındaki oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek tahrip edildi. Olay, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan Sakarya Parkı, gece saatlerinde vandalların hedefi oldu. Akdeniz Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına sunulan parkta bulunan çocuk oyun grupları yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekipleri tarafından yapılan incelemede, parkta bulunan kaydırakların yakıldığı, bazı oyun ekipmanlarının kırıldığı ve salıncak sistemlerinin kasıtlı olarak tahrip edildiği belirlendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde yaşanan olay, vatandaşların tepkisini çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, 'Çocuklarımızın güvenle vakit geçirebildiği alanlara zarar verilmesi kabul edilemez. Bu alanlar tüm toplumun ortak değeridir' dedi.

Zarar gören parkın en kısa sürede yenileneceğini belirten Şener, ekiplerin çalışmalara başladığını ve alanın daha güvenli hale getirilerek yeniden hizmete sunulacağını ifade etti.