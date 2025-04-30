Mersin OSB bünyesinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye genelinde inovasyonu, buluşları ve girişimciliği teşvik eden ’1 Fikir 1 Türkiye’ yarışmasında Türkiye 1.’si olarak gold madalya ve uluslararası düzeyde gerçekleşen ’1 Idea 1 World’ yarışmasında dünya 3.’sü olarak bronz madalya kazandı.

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde inovasyonu, buluşları ve girişimciliği teşvik eden ’1 Fikir 1 Türkiye’ ve uluslararası düzeyde gerçekleşen ’1 Idea 1 World’ Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜMMİAD’ın WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) ile olan iş birliği sayesinde projelerini uluslararası arenaya taşıyarak ’1 Idea 1 World’ yarışmasında Türkiye’yi temsil etme şansı yakalayan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ’Piezirhythm’ adlı projeleri ile başarıyı yakaladı. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi için önemli fırsatlar barındıran bu prestijli platform, yenilikçi fikirlerin küresel düzeyde tanınmasına ve yatırım fırsatları bulmasına olanak sağlarken, yarışmalara 33 ülkeden girişimci projeler katıldı.

Piezirhythm adlı proje ile ’1 Fikir 1 Türkiye’ yarışmasında Türkiye 1.’si olarak gold madalya ve uluslararası düzeyde gerçekleşen ’1 Idea 1 World’ yarışmasında dünya 3.’sü olarak bronz madalya kazanan öğrencilere ve Okul Müdürü Esma Kök’e, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli tarafından hediye takdim edildi.

Aynı zamanda İstanbul’da düzenlenen müsabakalarda Türkiye 3.’sü olan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi drone futbol takımı SKY Tigers öğrencilerine de başarılarından dolayı hediye takdimi gerçekleştirildi.

SKY Tigers takımının 3 ay önce kurulduğunu ifade eden Başkan Tekli, "Dünya artık gençlere teknolojiyi bambaşka bir şekilde öğretiyor. Biz de Mersin’den bu değişime ayak uydurmak istiyoruz. Günümüz gençleri, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda şekillendiren bir kuşak. Yapay zeka, yazılım ve dijital platformlarla iç içe büyüyen bu nesil, geleceğin iş gücünü oluşturacak. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar her alanda dijital çözümler gençlerin eliyle gelişecek. Bu nedenle gençlerin teknolojiyle kurduğu güçlü bağ, ülkenin kalkınması için stratejik önem taşıyor. Uzmanlar, gençlerin dijital yetkinliklerinin desteklenmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguluyor. Yarının dünyasını inşa edecek olanlar, bugünün teknolojiyle büyüyen gençleri olacak. Bu anlamda kurulalı 3 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen İstanbul’da düzenlenen müsabakalarda 23 takım arasında 3.’lüğü elde eden Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SKY Tigers drone futbol takımı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.