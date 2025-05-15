Manisa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü derslerini uygulamalı olarak öğreniyor. Atölyelerde mesleki becerilerini geliştiren öğrenciler, sevgiyle yaptıkları birbirinden lezzetli menüler hazırlayıp ürünlerini öğretmen ve öğrencilere ikram ediyorlar.

Manisa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencileri, mutfak atölyesi etkinlikleriyle hem günlük yaşam becerilerini pekiştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde yemek hazırlama, sofra düzenleme, temizlik gibi temel mutfak becerilerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin el-göz koordinasyonları, ince motor becerileri ve sosyal iletişimleri de olumlu yönde gelişiyor. Aynı zamanda sorumluluk alma ve grup çalışması yapma yetileri destekleniyor.

Mutfak atölyesi etkinlikleri, özel ihtiyaçlı bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirme amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor.

Öğrencilerden Betül Yılgın, "Tatlı, tuzlu hamur işleri yapıyoruz. Kurabiyeler çok güzel şeyler yapıyoruz. Bu sınıfta olmak çok güzel bir duygudur. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok seviyorum" dedi. Öğrencilerden Lalesu Açıkgöz, "Tatlılar yapıyoruz, sütlaç yapıyoruz. Hamur işleri yapıyoruz. Poğaça, börek falan yapıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Meryem Develi, "Tatlı çeşitleri yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize yardımcı oluyorlar. İyi ki varlar. Bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaptıklarını ailelerine de götürüyorlar

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Nazire Kılıçarslan, "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı servis dalı ve mutfak dalı yeterliliklerine sahip meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İlk önce öğrencilerimiz mutfakta alet ve ekipmanları tanıyorlar. Araç gereçleri öğrendikten sonra uygulamaya başlıyoruz. İlk önce teorik bilgileri veriyoruz. Teorik bilgileri verdikten sonra ilgi yetenekleri doğrultusunda uygulamaya geçiyoruz. Uygulamayı iyice pekiştirene kadar öğrenene kadar en az 4-5 defa tekrarlıyoruz. Öğrendikten sonra yeni konumuza geçiyoruz. Yaptıklarını aynı zamanda evlerine götürüyorlar. Aileleri de tadına bakıyor. Ev ödevi veriyoruz aynı uygulamayı evde aileleriyle birlikte tekrarlıyorlar. Bundan hep aileler hem biz memnunuz. Geri dönüşler oluyor aileler çok mutlu oluyorlar" dedi.

Öğrencilerin bu durumdan çok memnun olduğunu kaydeden Nazire Kılıçarslan, "Öğrencilerimizin modülleri var. En son gözleme konusunu işledik. Uygulamalarını yaptık. Pasta, poğaçalar yaptık. Birlikte sütlü tatlılar yaptık. Ev limonatası, limonlu pasta yaptık. Aynı zamanda somut yaşantı sağlamak için öğretmenlerimizi sınıfa davet ettik. Öğretmenlerimize masada servis yaptı öğrencilerimiz. Servis kurallarını da akıllarına getirerek onları da aynı zamanda tekrar etmiş oldular. Öğretmenlerde bundan çok memnun. Öğrencilerimizde öğretmenlerimize yaptıkları yiyecekleri servis ettiklerinde mutlu oluyorlar" diye konuştu.

Okulda 10 özel öğrenci var

Özel Eğitim Öğretmeni Özlem Hür, "Bize bu sınıfı tesis eden idarecilerimize, bizi destekleyen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. 10 tane hafif düzeyde engelli kızımız var. Engelli tabirini çok sevmiyoruz ama standart olduğu için onu kullanıyoruz. Özel çocuğumuz var. Onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Burada hem mutfak becerilerinin geliştirmeye yardımcı oluyoruz hem de hayat becerilerini tek başlarına kaldıklarında evde bir gün bir çay demleyebilsinler, bir yumurta kırabilsinler, pilav, makarna yapabilsinler, bulaşık yıkayabilsinler diye yola çıktık. Ama gittikçe seviyeyi yükselttik. Tatlılara, tuzlulara, böreklere, hamurlara eriştik. Onların mutluluğu bizi de çok mutlu ediyoruz. Onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Korumalı işyeri sayısının artmasını istiyoruz. Bu çocuklarımızın mezun olduktan sonra evde oturmamasını, çalışma hayatının içinde olmasını, bağımsız bir birey olarak kendi parasını kazanan, ailesine yük olmayan bireyler haline gelmelerini çok istiyoruz. Bu mesajı da buradan vermek isteriz" diye konuştu.

Manisa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Özsarı, "Özel Eğitim sınıfımız değerli öğretmenlerimiz eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor. Özel eğitim sınıfı gerçekten ismiyle özel bir sınıf. Bizim okulda ve toplumda özel onlara değer verdiğimizi bir kitle. Bu öğrencilerimiz başlangıçtan sonuna kadar öğretmenlerimizin vermiş olduğu bilgi ve becerilerle kendilerini gelecek hayata hazırlamaktalar. Ve mezun olduktan sonra bilgi ve becerileriyle beraber hayata başlamış olacaklar. Onlar bizim her zaman değerlidir. Bu değeri onlara her zaman vererek geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.