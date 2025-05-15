Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kros yarışları ile start aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Vezirköprü Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Vezir Yolu Liseler Arası Kros Yarışları’, genç sporcuları bir araya getirdi. İlçenin farklı liselerinden 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışlarda, hem kız hem erkek kategorilerinde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Öğrenciler, tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili Vezir Yolu parkurunda ter dökerken, izleyiciler de büyük bir heyecanla yarışları takip etti.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, "Bu organizasyon, gençlerimizi sporla buluşturmanın yanı sıra ilçemizin tarihine ve kültürel mirasına dikkat çekmeyi de amaçlıyor. Köprülü ailesinin izlerini taşıyan bu topraklarda düzenlediğimiz yarış, aynı zamanda 19 Mayıs ruhunu yaşatmak adına önemli bir adımdır. Katılım gösteren tüm öğrenci ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.