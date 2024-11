Özel İmperial Hastanesi 2018 yılında Gürcistan Batum’da açtığı irtibat ofisinin arından Zugdidi’de 2. ofisini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gürcistan Batum’da 6 yıl önce hizmete açılan irtibat ofisinin ardından, Zugdide’deki yeni ofisin açılışı görkemli bir organizasyonla düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa Zugdidi Sağlık Bakanlığı temsilcileri Jana Kurua, Eka Khufatsarıa, Gürcistan Zugdidi Milletvekili Davit Kodua, Gürcistan Zugdidi Belediye Başkanı Mamuka Tsotseria, Gürcistan Zugdidi Vali Yardımcısı Davit Verava, Zugdidi Kent Konseyi Başkanı Oto Kadarıa, Zugdidi Kent Konseyi üyesi Giorgi Kırtava, Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ekrem Sağlam, Özel İmperial Hastanesi Genel Müdürü Cihan Başoğlu, Özel İmperial Hastanesi hekimleri ve yöneticileri, Özel İmperial Hastanesi Gürcistan Temsilcisi Shorena Gvagvalia, Zugdidi’de görev yapan hekimler, basın mensupları ve ofis çalışanları katıldı.

Açılışta konuşma yapan Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç “2007 yılında hizmete açılan Özel İmperial Hastanesi, 11.500 m2 alanda 65’i alanında uzman hekimlerimiz olmak üzere, 450 personelle her geçen gün büyüyerek, bugün sadece Trabzon’un ve çevre illerinin değil sağlık turizmi ile çevre ülkelerin tanıdığı bir sağlık kurumu haline gelmiştir. Geride bıraktığımız 17 yılda Özel İmperial Hastanesi olarak, her yıl büyüyerek, güçlenerek, kalite standartlarımızı yükselterek ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak başarılarla yolumuza devam ediyoruz. Deneyimli uzman kadromuz, teknolojiyi yakından takip etmemiz; tüm doktor, hemşire, sağlık personeli ve yöneticilerimizin özverili çalışmaları bu başarıda büyük rol oynuyor. Kaliteli sağlık hizmetimizi her geçen gün daha fazla sayıda insana ulaştırmak ise bize güç veriyor. Türk toplumunda komşuluğun önemi büyüktür, ihtiyaç ve sorunlar el birliği ile dayanışma içerisinde giderilir. Bu mantıkla yola çıkarak önce komşumuza hizmet ulaştırmayı amaç edinmiş ve Gürcü komşularımızın kaliteli sağlık hizmetine, zaman kaybetmeden profesyonel ekip desteği ile ulaşmalarını sağlamak için 2018 yılında Batum’da irtibat ofisimizi açmıştık. Bugün burada Zugdidi ofisimizin açılışı için bulunuyor almaktan son derece mutlu ve gururluyum. Bu vesileyle ’İmperial Ailesi’ olarak bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Özel İmperial Hastanesi Genel müdürü Cihan Başoğlu yaptığı konuşmada “Bugüne kadar sağlık turizminde önemli başarılara imza attık. Bizleri tercih eden binlerce hastamızın sağlığına kavuşmasına vesile olduk. Bugün burada açılışını yaptığımız ofisimizle, Zugdidi’de yaşayan kardeşlerimize hizmet veriyor olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Öte yandan açılış öncesi düzenlenen tanışma ve bilgilendirme konferansına, Gürcistan Zugdide’deki hastanelerde görev yapan hekimler yoğun katılım gösterdi. Konferansta Özel İmperial Hastanesinin genel tanıtımı, hastane kadrosunda yer alan doktorlar, yapılan özellikli işlemler ve ameliyatlar hakkında bilgi aktarımı yapıldı.