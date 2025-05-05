Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesi vektörle (hastalık yayan canlı) mücadelede çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşaması ve sorun yaşanmaması için 18 ilçede eş zamanlı çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda inşaat, kanal, bodrum, foseptik, su birikintisi ve havuz gibi larva üreme alanlarında ilaçlama çalışmaları hızlandırıldı. 6 ayda 17 bin 40 nokta ilaçlandı. Yağmur suyu kanalları ve rögarlarda ise 8 bin noktada çalışma yapıldı. Sivrisinek uçkun mücadelesi kapsamında ise 2024 yılının Kasım ayından bugüne kadar kanal sisleme ve termal sisleme makinaları ile altyapılarda 250 saat sıcak sisleme çalışması gerçekleştirildi. Yine kemirgen mücadelesinde; 2024 yılının Kasım ayından bu yana 3 bin noktada çalışma yürütüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Trabzon’u daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek ve toplum sağlığını korumak adına çalışmalarımız sürüyor. Şehir genelinde 10 ekiple birlikte vektörle mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz. Kentimizde yapılan çalışmalarla sivrisinek, karasinek ve fare gibi taşıyıcı popülasyonların insan sağlığını tehdit etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşlarımız şikâyet ve taleplerini, TİKOM Alo 153 çağrı merkezimizi arayarak bizlere iletebilirler" ifadeleri kullanıldı.