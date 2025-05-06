Türkiye merkezli teknoloji girişimi Loopbot, yapay zeka destekli atık ayrıştırma sistemiyle sürdürülebilir atık yönetimi alanında çığır açıyor. TÜBİTAK 1512 BİGG desteğiyle 2022 yılında İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi bünyesinde kurulan ve bugün çalışmalarını Bursa Uludağ Üniversitesi Teknopark’ta sürdüren şirket, global pazarda büyüme hedefiyle önemli adımlar atıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Loopbot İleri Teknoloji A.Ş’nin kurucu ortağı Emirhan Ayçiçek, "Yapay zeka, derin öğrenme ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde atıkları gerçek zamanlı olarak tanıyıp ayırabiliyoruz. Bu yöntem, hem daha yüksek ayrıştırma hassasiyeti sağlıyor hem de operasyonel maliyetleri düşürüyor. Ayrıca çevresel etkileri de en aza indiriyoruz" dedi.

Guiss.AI ile ileri teknoloji çözümler

Firmanın geliştirdiği Guiss.AI ürününden de bahseden Ayçiçek, "Yapay zeka, derin öğrenme, görüntü işleme ve robotik teknolojilerini bir araya getirdiğimiz bu sistem, 5 kilogram taşıma kapasitesine ve 1600 mm çapında bir çalışma alanına sahip. Türkiye’deki birçok başvuru arasından Akıllı Şehirler Hızlandırma Programı’nda ilk 10 girişim arasında yer alarak, Gelecek Vadeden Girişimler yarışmasında Teknolojiye Yön Veren Girişim Ödülü’nü almak bizim için önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.

Loopbot’un yüksek verimliliğe sahip yapay zeka destekli sisteminin sağladığı avantajlar dikkat çekiyor. Sistem, manuel, personel gücüne dayalı, ayrıştırma süreçlerinde dakikada 25 atık ayrıştırabilen bir işçiye kıyasla dakikada 75 atık ayrıştırabiliyor. Bu da insan gücüne kıyasla yaklaşık üç kat daha hızlı bir performans anlamına geliyor. Otomasyonun sağladığı bu verimlilik, işletmelerin personel ihtiyacını yüzde 50’ye kadar azaltarak iş gücü tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş algoritmalar sayesinde yüzde 95’in üzerinde doğrulukla ayrıştırma yapabilen Loopbot, zamanla bu oranı yüzde 99.5’e kadar çıkarabiliyor. Tüm bu özellikler, sistemin 24 saat kesintisiz çalışabilmesiyle birleşerek sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor.

Yatırımlar ve uluslararası açılım süreci

Yatırım süreçlerine de değinen Ayçiçek, "Burkasan Plastik Ambalaj Geri Dönüşüm Tesisi ile demo kurulum anlaşması yaptık. Ayrıca 2025 RePlast Fuarı’na katılarak sektörel ağımızı genişletmeyi ve satış potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz. Dubai ve İran merkezli geri dönüşüm firmalarıyla da sipariş görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Türkiye’nin önde gelen yatırım ağlarıyla temas halinde olduklarını aktaran Ayçiçek, yatırım süreci tamamlandığında AR-GE çalışmalarını hızlandıracaklarını ve ekibi büyüteceklerini belirtti. Global pazarda daha güçlü bir şekilde yer almayı hedeflediklerini vurguladı.

Yeni nesil modeller üzerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Ayçiçek, farklı atık türlerine özel, modüler ve daha hızlı sistemler geliştirmeyi planladıklarını belirtti. Bu çalışmalarla hem çevresel etkinin azaltılması hem de operasyonel verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Loopbot, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen CES Fuarı’nda Türkiye Pavilyonu’nda yer alacak girişimler arasında seçildi. Bu gelişmenin, uluslararası görünürlük açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Ayçiçek, yaptığı açıklamada, "Loopbot olarak Türkiye’den çıkan yüksek teknoloji donanım ürünleriyle dünya pazarlarında söz sahibi olmayı ve çevre dostu inovasyonlarımızla sektöre yön vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.