Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yapılması planlanan hidroelektrik santrali projesinin ÇED raporu süreci, yöre halkının itirazlarına kayıtsız kalmayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın olumsuz görüşleri doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca sonlandırıldı.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Başka HES bulunur ancak başka Uzungöl bulunmaz demiştim. Aklın yolu bir. Uzungöl hassasiyetimizi paylaşan bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uzungöl’de ilk olarak 2008 yılında gündeme gelen ve 17 yıldır devam eden HES projesi fikri, yöre halkı ve çevrecilerin tepkilerine neden olmuştu. HES için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) hazırlanması sürecinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden görüş istedi. Büyükşehir Belediyesi, kanunda belirtilen ‘Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak’ hükmüne aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle Uzungöl’e HES yapılmasının uygun olmadığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji İşleri Genel Müdürlüğü de projenin Uzungöl çevresinde oluşturacağı olumsuz çevresel etkileri dikkate alarak ‘uygun görmüyoruz’ dedi. Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED sürecini sonlandırdı. Bu karara göre Uzungöl’e HES yapılamayacak.

Bakanlığın kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Daha önce "Başka HES bulunur ancak başka Uzungöl bulunmaz" diyerek, göz bebeğimiz Uzungöl konusundaki hassasiyetimizi belirtmiştim. Yatırımcının mağduriyetinden yana değiliz. HES yapılacak başka yer bulunur ancak bu proje sadece Uzungöl’ü değil, Solaklı Vadisi’ndeki doğal yaşamı da olumsuz etkileyecekti. Olumsuz görüş veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mıza, bizim de olumsuz görüşümüzü dikkate alarak Uzungöl’ün geleceği için hepimizi sevindiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mıza ve bu süreçte kalbi Uzungöl için atan herkese teşekkür ediyorum" dedi.