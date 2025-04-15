Eskişehir’de prostat hastalığı için tedavi gördüğü süreçte beynine pıhtı atması sonucunda görme kaybı yaşayan ve yürüyememeye başlayan 64 yaşındaki Zeynel Açarı bakım ihtiyacı için destek istiyor.

Yıllarca hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Zeynel Açarı, yaklaşık 2 yıl önce yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde mesanesinde kanama olduğu ve prostat hastalığına yakalandığı belirlenen Açarı, hastanede tedavi altına alındı. Kanserden şüphe edilen yaşlı adama hastalığı nedeniyle idrar torbası takıldı. O günden bu yana sağlığına kavuşamayan ve sanayide bir hurdacının kendisine vermiş olduğu virane odada yaşamını sürdüren hasta adam için İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu Yöneticisi Ayşegül Bozbaş harekete geçti.

Hastalığı ilerleyen adamın beynine pıhtı attı

Bozbaş’ın öncülüğünde, huzurevi işlemlerinin yapılması ve heyet raporu alınması amacıyla Zeynel Açarı’nın Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yatışı verildi. Bu süreçte rahatsızlığı daha da artan ve yoğun bakıma kaldırılan hasta adamın beynine pıhtı atması sonucunda görme kaybı meydana gelirken, geçirdiği kısmi felç sonucunda yürüyemez hale geldi. Şu anda Palyatif Bakım Merkezi’nde 7/24 başında duran refakatçisi eşliğinde tedavi gören Açarı için acil desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi.

"Bakıma ihtiyacım var"

Yattığı hastaneden destek isteyen Zeynel Açarı, "Benim kimsem yok, evim barkım yok, 4 aydır hastanede yatıyorum. Bakıma ihtiyacım var. Desteklerinizi bekliyorum" dedi.

Hayırseverler, Açarı’nın bir an önce huzurevinde bakım altına alınması gerektiğini aktardı.