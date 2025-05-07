Eskişehir’de Hıdırellez Şenliği ile Yağmur ve Şükür Duası etkinliği gerçekleştirildi.

Seyitgazi Gemiç Mahallesi’nde hafta sonu düzenlenen Hıdırellez Şenliği ile Yağmur ve Şükür Duası’na katılan misafirler, Yörük kültürünün doyasıya yaşandığı ve gelecek nesillere aktarıldığı bir gün geçirdi. Gemiç Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen Hıdırellez Şenliği ile Yağmur ve Şükür Duası, yoğun katılımla gerçekleşti. Gemiç Mahallesi Camii’nde İmam Aziz Özyavuz ve İrfan Talha Yılmaz tarafından okunan mevlit sonrasında şenlik alanında Kırka Çarşı Camii Müezzini Abdulbaki Pala tarafından yağmur ve şükür duası yapıldı. Ardından Gemiç Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan, "Şifalı Yörük Aşı" olarak bilinen bulgur pilavı ve diğer yemekler ikram edildi. Yöresel müziklerin eşliğinde katılımcılar halaylar çekti, zeybek oyunu oynadı. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen, birçoğu Yörük kökenli katılımcılar, doyasıya eğlendi. Çocukların yumurta yarışı ve büyüklerin halat çekme yarışmaları hafızalarda tatlı bir tebessüm bıraktı.

"Yağmur ve şükür duası sayesinde gençlerimizi tanıyoruz"

Gemiç Mahallesi’nden emekli öğretmen Sülbiye Aydın düzenlenen yağmur duası etkinliği hakkında, "Köyümüzün her yıl Hıdırellez Şenlikleri ile Yağmur ve Şükür Duası’yla toplandığımız bir şenlik düzenleyenlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hem mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz, geçmişlerimize dua ediyoruz, eş dostumuzu görüyoruz. Uzaktan yakından, tabii herkes evlendi, barklandı, farklı farklı yerlere gitti. Bu sayede herkes toplanıyor, gençleri tanıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.

"Bu geleneği batırmıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Hacı Osman Sarı, yapılan yağmur duasının devam etmesi hakkında, "Yörük şenliğimiz hayırlı olsun. Yağmur duası yaptık, bu anne ve geleneği batırmıyoruz, devam ettiriyoruz" diye anlattı.

"Hıdırellez demek, kardeşlik demektir"

Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Fadime Uzun ise, "Bugün köyümüzde atalardan, dedelerden, anamızdan, babamızdan kalan Hıdırellez etkinliğimizi yapıyoruz. Yağmur ve şükür duası ile Hıdırellez Bayramı olarak kutluyoruz. Hıdırellez demek yazın başlangıcı demek, yazın müjdecisi demektir. Kardeşlik demektir, birlik ve beraberlik demektir. Her yıl Mayıs ayının 6’sında veya 5-6’sını bağlayan gün ya da hafta sonunda bu şöleni yapıyoruz. Çoluk çocuk, genç, ihtiyar, tüm misafirlerimiz katıldıkları için hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bereketli yağmurlar bekliyoruz"

Bundan sonraki senelerde de bu etkinliği devam ettireceklerini söyleyen Gemiç Mahallesi Muhtarı Ahmet Bulut da, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez Şenliği ile Yağmur ve Şükür Duası etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yıllardır süren Hıdırellez ile yağmur ve şükür duamızı devam ettirdik. Bundan sonra da devam ettireceğiz. İnşallah Allah kabul etsin, Allah’tan hayırlı, bereketli yağmurlar bekliyoruz" diye konuştu.

Akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklere, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Özcan Yıldız, Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çakır, Türkiye Maden-İş Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Seydi Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri, muhtarlar, Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Fadime Uzun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yörükler ve çok sayıda mahalleli katıldı.