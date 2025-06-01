Eskişehir 22. Uluslararası Film Festivali, sektörün önemli isimlerinden olan Zeki Demirkubuz ve Tolga Karaçelik’i misafir ederken genç isimlere de ilham verdi.

Eskişehir Uluslararası Film Festivali, dört yıl aradan sonra yeniden sinemaseverlerle buluşan festival, birleşerek büyük ilgi gördü. Festival, hem tecrübeli yönetmenlerden Zeki Demirkubuz ve Tolga Karaçelik’i ağırlarken genç sinemacılar ev sahipliği yaptı.

"Eskişehir Canlılığını Koruyor"

Yönetmen Zeki Demirkubuz, festival hakkında yaptığı değerlendirmede, "En son 11-12 sene önce Eskişehir’e gelmiştim. İlk izlerim şu yönde; hem Eskişehir hem de festivalde yaşayan bir şey kaybetmemiş. Eskişehir’in bir öğrenci şehri olması ve bu festivalin de bir öğrenci festivali olması nedeniyle burada bir merak ve sıcaklık mevcut. Pek çok şey değişiyor ama düzenlilik sürüyor. Umarım hep böyle devam eder" diye konuştu.

Sinemaya gönül verenlere de önemli tavsiyelerde bulunan Demirkubuz, "Sinemaya gönül veren, prosedüre uygun olup olmayanları isterler ve her şeyden önce kendileri olsunlar. Gerçeğe hiçbir zaman sırtını çevirmesinler "ifadelerini kullandı.

"Festivaller seyirciyle buluşmak için çok önemli"

Yönetmen Tolga Karaçelik ise festivallerin sinema kariyerindeki yerini vurguladı. Festivallerin seyirciyle buluşmak açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Karaçelik, "Festivaller, seyirciyle buluşmak açısından çok önemli. Eskişehir Uluslararası Film Festivali dört yıldır yapılmıyordu. Bu gibi etkinlikler alışkanlık işidir; tekrar başladığında da devamlılık çok önemlidir. Bu nedenle festivali 3-4 yıl aradan sonra yeniden başlatmak bile başlı başına büyük bir başarı. Eskiden seyirci olarak gittiğim festivallere şimdi yönetmen olarak katılıyorum ve bu beni hâlâ heyecanlandırıyor" dedi.

Sinemaya gönül veren öğrencilere destek veren Karaçelik şu cümleleri kullandı:

"Kolay gelsin demek isterim, çünkü gerçekten zor bir iş. Sinemayı hem üretmek hem de seyirciye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Seyircinin azalmasıyla birlikte daha çok deneyim odaklı filmler yapılmaya başlandı. Ama bence ne yapmak istediğine odaklanmak ve sonuçları çok düşünmeden devam etmek gerekiyor. Benim için işe yarayan yöntem bu oldu."

"Ulusal kısa film seçkisi ve genç yönetmenlerle söyleşiler ilham verdi"

Ayrıca, film festivalinde dikkat çeken kısa ve belgesel filmlerin gösterimlerinin ardından genç yönetmenlerle samimi söyleşiler düzenlendi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, "Dosta Yakışır Bir Davranış" filminin yönetmeni Veysel Ayvazoğlu, "Islak Köpekler" belgeselinin yönetmeni Metin Konar, "İsmi Sonra Bulurum" filminin yönetmeni Ömer Alioğlu, "İstasyon İnsanları" filminin yönetmeni Buğra Mert Alkayalar, "Rana" belgeselinin yönetmeni Ertürk Arda Aslankaya ve "XYZ" filminin yönetmeni Egemen Özcan katıldı. Yönetmenler, film yapma süreçlerini ve kısa film deneyimlerini izleyicilerle paylaşarak genç sinemacılara ilham verdiler.