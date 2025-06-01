Eskişehir İsmet İnönü Bulvarındaki elektrik direklerine ve banklara asılan " Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılı broşürler dikkat çekti.

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İsmet İnönü Bulvarındaki elektrik direklerinde ve banklara asılan komik broşür vatandaşların dikkatini çekti. Dikkat çeken broşürde " Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılıydı. Asılan kâğıtta ehliyet sınavından geçen kişinin olduğu tahmin edilen bir fotoğraf mevcuttu. Eskişehir halkının göze çarpan komik broşür görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İHA