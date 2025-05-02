Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eskişehir’e bin kilometre uzaklıktaki Romanya’nın Köstence kentinden kardeş okul edinme heyecanını yaşadı.

Eskişehir, Avrupa’daki kardeş okul sayısını artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Romanya Cumpana Nicolae Dumitrescu Teknik Lisesi arasında kardeş okul protokolü imzalandı. İmza için gelen heyet, protokol öncesinde öğrencilerin yöresel Türk halk oyunları gösterisi ile karşılandı. Gösteri sonrası, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Romanya’dan gelen heyet birbirine karşılıklı olarak hediyeler takdim etti. Üzerinde Türk ve Romanya bayrağı bulunan pastanın kesilmesinin ardından kardeş okul protokolü alkışlar eşliğinde imzalandı. Bahse konu protokol ile Türk ve Rumen halkının birbirlerinin kültürünü ve tarihini daha çok paylaşmasının amaçlandığı belirtildi.

"İnanıyorum ki gelecekte Türk-Rumen dostluğunu daha ileriye taşıyacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı, "1976’da Eskişehir’de kurulmuş olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk defa Avrupa’dan kardeş okula sahip oluyor. Bu noktada, bize protokol konusunda destek olan ve isteğimizi kırmayan Romanya Milli Eğitim Bakanlığı’na, Nicolae Dumitrescu Teknik Lisesi yöneticilerine ve okul müdürümüz Ionela Baciu’ya çok teşekkür ediyoruz. 500 yıldan bu yana devam etmekte olan tarihi ve kültürel bağları eğitim alanında da devam ettireceğiz. Bununla birlikte inanıyorum ki birbirimizle karşılıklı ziyaretler, kültürel ve teknik işbirlikleri, karşılıklı olarak staj uygulamaları, bilgi ve beceri alışverişi ile teknik destek sağlayacağız. İnanıyorum ki gelecekte Türk-Rumen dostluğunu daha ileriye taşıyacağız ve her şey birlikte güzel olacak." dedi.

"Öğrenciler çok heyecanlılar çünkü Türkiye’den kardeşleri olacak"

Romanya Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Müfettişi ve Demokrat Türk Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Bormambet ise, kardeş okul projesinin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Kardeş okul projelerini destekleyen Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman’a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Romanya ile Türkiye’deki okullar arasında eğitim için olan bu projeleri her zaman destekliyor. Bu protokolle birlikte en az 3 yıl boyunca öğrenciler ve öğretmenler arasında bilgi alışverişleri ve ortak faaliyetler gerçekleşiyor olacak. Romanya ve Türkiye’nin halkının, kültürünün, tarihinin ve geleneklerinin bu protokolle birlikte daha çok paylaşılacağına inanıyoruz. Öğrenciler de çok heyecanlılar çünkü Türkiye’den kardeşleri olacak. Onlar tabii ki şimdi arkadaş ama gelecekte iş adamları olup ortak da çalışacaklar."