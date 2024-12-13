Malatya Turgut Özal Üniversitesi Fedakar Melekler Hemşirelik Topluluğu, Battalgazi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, özel eğitim öğrencilerinin ailelerine yönelik "Beslenme ve Hijyen Eğitimi" verildi, aynı zamanda öğrencilerle müzik ve eğlenceli bir gün geçirildi.

Topluluk üyeleri, ailelere sağlıklı yaşam hakkında bilgi sunarken, onların sorularını yanıtlayarak destek sağladı. Ayrıca, özel eğitim öğrencileri müzik etkinliklerine katılıp oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Topluluğun danışmanı Doç.Dr. Tuğba Menekli’nin liderliğinde gerçekleşen bu etkinlik, hem ailelere hem de öğrencilere mutluluk getirdi. Fedakar Melekler, sosyal sorumluluk projeleriyle daha geniş kitlelere ulaşmayı ve bu tür anlamlı etkinliklere devam etmeyi hedeflediklerini belirtti.