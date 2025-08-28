ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Filyos Beldesi’nde yaz tatillerini geçiren gurbetçi özel birey aileleri, Filyos Belediye Başkanı Erol Acar’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Yurtdışında yaşayan ve yaz aylarında Filyos’ta ikamet eden Kadri Kapucubaş ve Aytekin Gözsüz, özel gereksinimli çocukları Fatih Kapucubaş ve Sefa Gözsüz ile diğer özel bireylerin denize daha rahat ulaşabilmesi için sahil boyunca yaptırılan yaklaşık 100 metrelik ahşap yürüyüş yolu dolayısıyla Başkan Acar’a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette konuşan Kadri Kapucubaş ve Aytekin Gözsüz, "Çocuklarımız ve diğer özel bireylerimiz için hayata geçirilen bu özel yürüyüş parkuru sayesinde denize erişim çok daha kolay hale geldi. Daha önce kumsalda yürümekte zorlanan çocuklarımız, artık bu ahşap yol sayesinde rahatlıkla denize ulaşabiliyor. Bu anlamlı hizmet için Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.