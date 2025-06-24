Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Doğa Eğitim Merkezi2nde özel bireylere doğal yaşam anlatıldı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı kapsamında Aydın’ın Yenipazar ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu yürütücülüğünde ’Sakin Şehrimde bir Göç Hikayesi- Gri Balıkçıl Kuşları’ başlıklı proje çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Uzman Biyolog Kader Güleç ve Yük. Müh. Ferzende Saygın eşliğinde özel gereksinimli öğrencilere Doğa Eğitim Merkezi’nde bulunan bitki ve hayvan örnekleri tanıtılarak göçmen kuşları ve yaşam alanlarını görmek amacıyla da Yenipazar ilçesinde kuş yuvaları gözlemi ile ve Aşağı Dip Gölünde kuş gözlemi yaptırıldı.