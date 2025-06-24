Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve hayvancılık alanındaki projeleriyle üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede faaliyet gösteren 1000 arı yetiştiricisine alet ve ekipman desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen destek kapsamında, Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliği’ne kayıtlı, 1 ila 100 kovan arasında arıcılık yapan küçük ölçekli üreticilere; arıcı maskesi, arıcı körüğü, el demiri, arıcı eldiveni, 3 kilogram temel petek ve 2 kutu parazit ilacı verildi.

1000 üreticiye ulaşıldı

Ekipman destekleri kapsamında; Erdemli’de 219, Silifke’de 131, Toroslar’da 116, Mut’ta 119, Tarsus’ta 99, Anamur’da 63, Bozyazı’da 68, Mezitli’de 53, Çamlıyayla’da 28, Yenişehir’de 33, Gülnar’da 25, Aydıncık ve Akdeniz’de ise 23’er üretici destekten faydalandı.

Kırsalda üretim büyüyor

Kırsalda üretimi büyütmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Anamur ve Aydıncık ilçelerinde kadın üreticilere yönelik hamur yoğurma makinesi ve Yeniyürük Sulama Kooperatifi’ne badem soyma makinesi desteğinde bulundu.

"Üreticiye her alanda destek"

Anamur’da düzenlenen ekipman dağıtım töreninde konuşan Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Büyükşehir Belediyesinin üreticiye sunduğu destekleri anlatarak, "Başkanımız Vahap Seçer, arıcılığın yanı sıra küçükbaş hayvan dağıtımı, fide ve fidan desteği gibi birçok projeyi hayata geçirdi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ise "Daha önce de 708 arı yetiştiricisine ekipman desteği sağladık. Mezitli ve Yenişehir’de bal evleri kurarak üreticilerin ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Üreticiler memnun

Destekten faydalanan üreticiler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Arıcı Leyla Badak, "Büyükşehir her zaman üreticinin yanında. Biz de arı gibi çalışıyoruz" diye konuştu.

Arıcı Nuran Sevimli ise "Ekipman maliyetleri çok yüksek. Bu destek bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Arıcılıkla geçimini sağlayan Erkan Eker de "Bu malzemeleri cebimizden almak istesek 4-5 bin lira harcamamız gerekirdi. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle cebimizde kaldı" dedi.

Üretime katkı sürecek

Öte yandan Anamur, Aydıncık ve Bozyazı’da toplam 11 kırsal mahalleye hamur yoğurma makinesi ve Yeniyürük Sulama Kooperatifi’ne badem soyma makinesi desteği de sağlandı. Bozyazı Kızılca Sulama Kooperatif Başkanı Şeref Turgay, badem soyma makinesi sayesinde üretimin artacağını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.