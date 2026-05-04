Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi'nde kaybolan Ahmet Açıkkol'u bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 1 Mayıs akşam saatlerinde başlayan çalışmalara jandarma ekipleri, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekipler katılım sağlıyor. Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren NAFAD (Nazilli Afet ve Acil Durum) ekipleri de çalışmalarda aktif rol alarak sahada görev yapıyor. Ekipler, mahalle ve çevresinde yürütülen arama faaliyetlerine gece gündüz demeden destek vererek kayıp vatandaşın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, Ahmet Açıkkol ile ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermesinin büyük önem taşıdığını belirtirken, arama çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

