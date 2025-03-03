Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Özcan Deniz’in 3 villasının bulunduğu site havadan görüntülendi.

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Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer’de sit alanında bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, Deniz’in ifadesi alınmak üzere 5 Mart’ta savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti. Özcan Deniz villalarının bulunduğu site havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA