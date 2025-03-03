Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil alevlere teslim oldu. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altın alarak söndürdü. Olayda can kaybı olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Yenimahalle Yalı Caddesi, Çaycuma Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 SK 016 plakalı BMW marka lüks otomobil, seyir halinde iken bir anda alevlere teslim oldu. Çevredeki araç sürücüleri durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ayrıca olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Yangının meydana geldiği köprüde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çok sayıda araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda alevlere teslim olan otomobil kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangınla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.