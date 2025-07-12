Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültürel mirasa sahip çıkmaya devam ederek, Ozanlar Evi’ni 3 günde yenileyip hizmete hazır hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda şehrin kültürel ve sanatsal değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Ozanlar Evi, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yenilendi. Sadece üç gün gibi kısa bir sürede eksikleri giderilen ve kapsamlı bakım-onarım çalışmaları tamamlanan Ozanlar Evi, yeniden Kayserililerin hizmetine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kültürel dokusuna değer katan bu özel mekâna hak ettiği ilgiyi göstermeye devam ediyoruz. Emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi yenilenen Ozanlar Evi’ni görmeye davet ediyorum" dedi.

Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç da Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla çalışmaların hızlıca tamamlandığını vurgulayarak, "Ozanlar Evi’mizi 3 gün gibi kısa bir sürede Ozanlar Dernek Başkanımıza teslim ediyoruz. Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Emri Karakuş (Âşık Gulfani) ise, "Özveriyle hazırlanan Ozanlar Evi kısa sürede tamamlandı. Bu değerli mekânda Kayseri’mize kültür hizmetinde bulunacağız. Sayın Valimize ve Memduh Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanata verdiği önemle kente yeni değerler kazandırmaya ve mevcut değerleri korumaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.