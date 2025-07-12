Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde yangınlara karşı ilk müdahale ekip binası yenilenerek hizmete açıldı.

Yapılan tadilat ve onarımları biten ekip binasını ve arazöz ekibini Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ziyaret ederek kazasız belasız yangınsız bir sezon geçirmelerini diledi. Ziyarette Tavşanlı İşletme Müdürü Serdar Aksu, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri hazır bulundu.

Hizmete giren ilk müdahale ekip binası için kurban kesimi yapıldı. Derbent köyü muhtarı Mustafa Çakan ve köy sakinleri kurulan ekipten ve yenilenen ekip binasından memnuniyetlerini dile getirdiler.