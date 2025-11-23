Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre ve kentin kültür sanat altyapısına kazandırılan Kayseri Halk Ozanları Kültürevi’nde ozanlar, Kayseri’nin 65 yaş üzeri muhtarlarını konuk etti.

Organizasyonunu Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği’nin yaptığı ‘Hizmetin Çınarları’ adı verilen ozanlar ve muhtarlar buluşması etkinliğine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kayseri Temsilcisi ve Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Kayseri İl Başkanı Levent Karakaya, Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Emri Karakuş (Âşık Gulfani), ozanlar ve mahalle muhtarları katıldı. Tanışmanın da gerçekleştiği etkinlikte yaptığı konuşmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy, böylesine bir etkinlikle bir araya gelerek anı oluşturmayı ve şehrin her köşesinde hizmet veren muhtarları bir araya getirerek, tanışmalarını sağlamak olduğunu paylaştı. Ulusoy, konuşmasında, hizmet yapmak ve anı oluşturmak adına ilerleyen süreçte de bir arada olacaklarına işaret ederek, muhtarlara "İyi ki varsınız" dedi. Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Asaf Yüksel ise Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları feyiz ile bu türden programlara devam edeceklerini ifade ederek, "İyi ki varsınız, devlet sizinle var, devletin uç beyisiniz. Saygı duyuyor, icraatlarınızı takip ediyoruz, sizlere destek olmaya çalışıyoruz, daire başkanımızla birlikte emrinize amadeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kayseri Temsilcisi ve Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Kayseri İl Başkanı Levent Karakaya da etkinlikte yaptığı konuşmada muhtarlık müessesesinin mahalli idarelerdeki en köklü kurum olduğunu dile getirerek, iş birliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını söyledi ve Vali Gökmen Çiçek İle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Etkinlik, halk ozanlarının sözlü sazlı eserleri ile gerçekleşti.