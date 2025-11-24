Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre S.E. idaresindeki 01 AZM 904 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 01 DBU 51 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine Sağlık, Cankur ve Polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.