Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobilin sağ tarafa dönmesi nedeniyle kaza yaparak yaralandı

Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Tarık Ö.’nün kullandığı 01 ANK 441 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Mustafa A.’nın kullandığı 10 PD 090 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi. Bu sırada otomobilin 5053 sokağa dönmesi ile otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.