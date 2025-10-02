Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin altında kalan 70 yaşındaki Hasan Gümpür yaşamını yitirdi.
Kaza, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi ile Keşbükü mevkii arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Gümpür akşam saatlerinde otomobiliyle bulunan şeftali bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Gümpür, rampalı yolda ilerlerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada araç devrildi, sürücü altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA