Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; şehirlerarası otogarın Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ısıtma sistemini yerinde inceleyerek, esnaf ile bir araya geldi. Otogar esnafı, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki esnafları ziyaret ederek, yenilenen ısıtma sistemini yerinde inceledi. Burada esnaf ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile sizler olmazsanız, bizlerin bir anlamı olmaz, hepimiz birbirini tamamlayan unsurlarız. Allah’a şükür Kayseri’miz huzur şehri, bunun kıymetini bilmeliyiz” dedi. Büyükkılıç, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yüzlerin güldüğünü belirterek, “Terminalin içerisindeki bilet satış bürolarında yüzler gülüyor, ortam sıcak. Burasının ısıtılması konusu ile ilgili bir proje hazırladık ve sorunu çözdük” diye konuştu. Otogarın ısınma sorununu çözüme kavuşturduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kazanan hepimiz olduk, herkesin yüzü güldü” diyerek diğer taleplerin de istişare ve ortak akılla giderileceğini belirtti. Büyükkılıç, otogarda faaliyet gösteren esnaflara da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, otogarda her hangi bir eksiklik olmaması yönünde de kurmaylarına talimat verdi. Tek tek esnafları dinleyen Başkan Büyükkılıç, istek ve önerileri de dikkate alarak, hizmetlerin süreceğini kaydetti.

Kayseri Otogar Müdürü Fatih Ulusoy ise geçen seneden beri elinden geldiği kadar otogarda hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi. Ulusoy konuşmasında, “En büyük destekçim Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kıymetli bürokratları, genel sekreteri başkanımızın sayesinde. Başkanım, bu zamana kadar ne gerekiyorsa tüm destekleri verdiğiniz için tüm firma çalışanlarının huzurunda teşekkür etmeyi size borç biliyorum” diyerek Başkan Büyükkılıç’a plaket takdiminde bulundu. Görüşmenin ardından hem esnafları hem de yolculuk yapan vatandaşları ziyaret eden Büyükkılıç, otogarda ceketlerin çıktığını söylerken, esnaflar da "Soğuktan kurtulduk, Allah razı olsun, içerisi artık çok sıcak" diyerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Terminal binasının ısıtma sistemini doğalgazlı seramik radyan sistemi ile yenileyen Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, maliyeti 2,5 milyon TL olan 18 adet 45 KW seramik radyan ısıtıcı kullanarak terminalin ısıtma sistemini çözdü. Yeni sistem ile birlikte doğalgaz tüketimi azalarak, daha konforlu ısınma şekli sağlandı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, otogar içerisinde faaliyet gösteren Terminal Taksi’yi de ziyaret ederek, şoförlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşırken, Kayserililere konforlu ulaşım hizmeti veren taksicilere işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç’a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları da eşlik etti.