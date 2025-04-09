Adıyaman’da otizmli çocuklar kendi elleriyle yaptıkları pizzaları hem kendileri yedi hem de davetlilere ikram etti.

Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı "Dünya Otizm Farkındalık Ayı" ve 2 Nisan günü ise "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmesinden dolayı otizme dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Adıyaman Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümü ile Adıyaman Otizm Derneği, farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Otizmli çocuklar pizza yapmak için mutfakta

Otizmli çocuklar, üniversite öğrencileriyle birlikte mutfakta yemek pizza yaptı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Otizm Dernek Başkanı Zeynal Şenlik’in de katıldığı etkinlikte, pizza hamurları açılarak pizzalar hazırlandı. Fırına verilen pizzalar daha sonra davetlilere ikram edildi. 10 otizmli çocuğun katıldığı etkinlik sonunda farkındalık pastası kesildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Bu özel çocuklarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla özel çocuklarımıza bu etkinliği düzenledik. Burada ki bu etkinliğimizin amacı, ülkemizde ve dünyada otizm için farkındalık oluşturmak. Küçücük kalplerindeki büyük dünyaya bugün girmiş bulunuyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı bizi mutlu etmekte" dedi.

Adıyaman Otizm Dernek Başkanı Zeynal Şenlik ise konuşmasında, "Bu gün Adıyaman Otizm Derneği ile Adıyaman Üniversitesi aşçılık bölümü işbirliğinde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız, otizmli bireylerin de sosyal hayatta neler yapabileceğini onlara göstermekti. Gerçekten onlara fırsat verildiğinde kendi yeteneklerini çok güzel sergileyebiliyorlar. Sosyal hayata çok rahat katılabiliyorlar" diye konuştu.