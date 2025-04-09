Konya Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Dostluk ve Kardeşlik Turnuvaları heyecanı başlıyor. Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencileri bir araya getirecek olan turnuvalar, futbol, voleybol ve futsal branşlarında gerçekleştirilecek.KONYA (İGFA) - Gençleri sporla buluşturacak projelere büyük önem verdiklerini dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; ”Turnuvalarımızla şehrimizde sporu tabana yayıyoruz” dedi.

Gençler arasında dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi amaçlayan turnuva kapsamında; ortaokul öğrencileri futbol ve voleybol branşlarında, lise öğrencileri ise futsal dalında mücadele edecek. Turnuvaya katılmak isteyen okul takımları, başvurularını 14 Nisan 2025 tarihine kadar kendi okul müdürlüklerine yapabilecek.

GENÇLERİMİZ İÇİN ÇABALIYORUZ

Gençlerin sporun birleştirici gücüyle kaynaşmasını, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini hedeflediklerini aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; öğrencileri turnuvalara katılmaya davet etti.

Başkan Kılca; “Turnuvalarımızla şehrimizde sporu tabana yaymaya devam ediyoruz. Ülkemizin daha sağlıklı, daha zinde ve çok daha çalışkan nesillere ihtiyacı var. Bu hedefin gerçekleşmesine katkı sunmak adına Karatay Belediyesi olarak bizler de yavrularımız ve ülkemiz için birçok proje üretiyor ve emek harcıyoruz. Her şey yarınlarımız için. Bu doğrultuda eğitim çağındaki yavrularımızın daha fazla spor yapabilmesi, kendi aralarında daha iyi kaynaşıp sevgi ile dostluğunuzun pekişmesi amacıyla düzenlediğimiz turnuvalarımız için başvurular başlıyor. Turnuvaların gençlerimiz arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma ruhuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Şimdiden turnuvalara katılacak tüm okullarımıza ve öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.