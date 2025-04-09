Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çarıksız köyünde üretilen narenciye üzümü fideleri 35 ile gönderiliyor.

Turhal ilçesine bağlı Çarıksız köyünde, dededen kalma fide üretimi sürdürülüyor. Köyde uzun yıllardır meyve fidanı üretimi yapan Osman Şavkın ve ailesi, bu yıl da kente özgü narenciye üzümünün fidan aşılama çalışmalarına başladı. Toplam 300 bin fidan kapasitesine sahip tesiste, Amerikan anacı üzerine Tokat narenciye üzümü aşılanıyor. Aşılama işlemleri özel makinelerde gerçekleştirilirken, fidanlar daha sonra talaşla kaplanarak 27 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranına sahip özel olarak ayarlanan depolarda 21 gün bekletiliyor. Bu işlemlerin ardından satışa hazır hale gelen fidanlar, Türkiye genelinde 35 farklı ile gönderiliyor. Toprakla buluşan fidanlardaki yapraklar kasım ayında sökümüne başlanıyor.

"Ailecek yıllardır bu işle uğraşıyoruz"

1963 yılından bu yana ailece meyve fidanı üretimi yaptıklarını belirten Osman Şavkın, "Dedemizden gelen bu mesleği yaşatmaya devam ediyoruz. Babam, amcam, kardeşim ve ben yıllardır bu işin içindeyiz. Şu anda 15 kişiye istihdam sağlıyoruz. Narenciye üzümü aşılamasında Omega aşı tekniğini 15 yıldır uyguluyoruz" dedi.

Şavkın, kaliteli ve yerli üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Tokat narenciye üzümünü yurt dışına da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.