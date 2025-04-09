Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner’in akademik personel alımı mülakatında sarf ettiği sözler üzerine açıklamada bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, "Bu tür söylemler toplumsal huzuru ve birliği zedelemektedir" dedi.

İddiaya göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner akademik personel adayı alımı mülakatında, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti’nin Allah belasını versin. AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi. Akademisyenin sözleri üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından Aydıner gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Aydıner, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Bu tür söylemler toplumsal huzuru ve birliği zedelemektedir"

Olayın duyulmasının ardından AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan bir akademisyenin, başörtülü bireyler hakkında sarf ettiği ayrımcı ve tehditkâr ifadeler ile siyasi görüşlere yönelik hakaret içeren açıklamaları, toplumumuzun değerlerine ve akademik etik kurallarına tamamen aykırıdır. Bu tür söylemler, yalnızca bireylerin temel hak ve özgürlüklerini hedef almakla kalmayıp, toplumsal huzuru ve birliği zedelemektedir. Eğitim kurumları, farklılıkların bir arada yaşandığı, hoşgörünün ve saygının esas olduğu yerlerdir. Akademisyenlerin, görevlerini yerine getirirken topluma örnek olacak bir duruş sergilemeleri beklenirken, bu tür ayrımcı ve nefret dolu ifadeler kabul edilemez. Bu vesileyle, söz konusu açıklamaları en güçlü şekilde kınıyor; akademik etik ve toplumsal değerleri hedef alan bu açıklamayı yapan kişi için gerekli adımların atılmasının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe yürüyebilmesi için her türlü ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.