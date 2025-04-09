Osmaniye Belediyesi tarafından şehir içi otobüs duraklarında genel temizlik çalışması başlatıldı. Durakların camları ve oturma alanlarının köpüklü suyla yıkandığı temizlik çalışmalarında şehir içi seyahat etmek isteyen vatandaşların daha hijyenik bir ortamda beklemeleri amaçlandı.

Osmaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Daha Temiz ve Daha Ferah Bir Osmaniye" sloganıyla başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Sabah erken saatlerde kent genelinde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, şehir içi otobüs duraklarının da daha temiz ve hijyen hale gelmesi adına detaylı temizlik çalışması başlattı. Cumhuriyet Meydanı ve belediye civarındaki duraklardan başlanılan temizlik çalışmaları kent genelinde bulunan tüm duraklarda devam edecek.

Öncelikle el süpürge ekiplerince durakların civarlarında oluşan çöpler tertemiz süpürülürken daha sonra yıkıma ekipleri köpüklü suyla yıkama çalışması başlattı. Durakların camları ve oturma alanları bol köpüklü suyla fırçalandıktan sonra çek pas yardımıyla temizleniyor. Daha önceden yapıştırılan ve kirli görüntü oluşturan reklam yapışkanlarının da jilet yardımıyla kazınmasının ardından temizlik bezleriyle baştan aşağı silinen duraklar yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Böylelikle şehir içi seyahat etmek isteyen vatandaşlar daha temiz ve daha hijyenik bir ortamda beklemeleri sağlanıyor.

Durak temizleme esnasında en çok yapıştırılan afişler karşısında zorluk yaşandığını belirten ekipler, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları istendi.