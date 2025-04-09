Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Samsun’un Yeşil Geleceği İçin 2050 Yılı İklim Nötr Hedefleri’ çalıştayı düzenlendi. 2050 yılına kadar olan riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler belirlendi.

2050 yılı iklim nötr hedefleri doğrultusunda enerjiden ulaşıma birçok konuda çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi önemli bir çalışmaya daha öncülük ve ev sahipliği yaptı. Yeşil Gelecek İçin İklime Duyarlı Ulaşım ve Uyum Planı projesi kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği ile Samsun’un Yeşil Geleceği İçin 2050 Yılı İklim Nötr Hedefleri konulu çalıştay düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen çalıştaya ilgi yoğun oldu. Programa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çevre mühendisleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

İklim değişikliği ile mücadelede Samsun’un yol haritasını belirlemek adına önemli bir adım olan çalıştayda, yenilenebilir enerjiden atık yönetimine, ulaşımdan binalardaki dönüşüme birçok konu masaya yatırıldı.

Samsun’un yeşil geleceği noktasında kamu binalarında enerji verimliliğinin geliştirilmesi, konutlarda ve inşaat sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin önemi, ulaşımda yeşil enerji ile tarım ve hayvancılıkta da enerji verimliliğine dikkat çekildi. Oluşturulan çalışma masalarında bu alanlarda yürütülecek stratejiler belirlendi.

2018’de kişi başı 4,09 ton, toplamda ise 6 milyon 603 bin 253 ton ölçülen sera gazı miktarının, 2030 yılına kadar kişi başına yüzde 55 azaltılması ve 2053 yılına kadar sıfır olması hedefleniyor.