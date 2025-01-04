Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Hemenler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 80 ACC 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya doğru takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fatoş B., ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.