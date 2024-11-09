Osmaniye’de 2 ilçede 7 köyün yer aldığı bölgede defne yaprağı hasadı başladı.

Türkiye’nin ilaç sektöründe kullandığı defne yaprağının büyük bir bölümünü karşılayan Kadirli’nin, Yoğunoluk köyünde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, köylülerle birlikte defne yaprağı hasadı yaptı.

Gıda, ilaç, kimya, boya ve kozmetik başta olmak üzere birçok sektörde hammadde olarak kullanılan defne ağacının yaprak hasadı Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, Yoğunoluk, Kösepınarı, Tahta, İlbistanlı, Koçlu, Yeşilyayla köylerinin yer aldığı bölgelerde başladı.

Defne yaprağı üretiminde dünyada birinciyiz diyebileceğimiz bir niteliğe sahip olduğumuzu söyleyebiliriz diyen Vali Erdinç Yılmaz, “Şu anda Kadirli İlçemizin Yoğunoluk köyündeyiz. Yoğunoluk köyümüz Kösepınarı, Tahta, İlbistanlı, Koçlu köylerimiz ve bir de Sumbas İlçemizin Yeşilyayla köyünde yoğun olarak defne hasadı yapılıyor. Bölgemizde çok kaliteli defne üretiliyor. Dünyada birinciyiz diyebileceğimiz bir niteliğe sahip. Burada bin aile istihdam edilmekte ve yaklaşık 25 milyon gelir elde edilmekte. Kıymetli bir ürün, bölgemize ekonomik katkısı çok önemli bir ürün. Parfümeri, ilaç, kimya sanayinde yoğun olarak kullanılan bir ürün. Burada da hemşerilerimiz zor şartlar altında bunu elde etmektedirler, gerçekten arazinin şartları çok zor. Bu şartlarda 1000 aileye defne yaprağı hasadı yaparak ciddi bir katkı sağlanmaktadır. Yoğunoluk köyümüzde de bunları işleyecek 3 tesis var, ayrıca Kadirli Organize Sanayi Bölgemizde de tesisi var. Başka illere de hammadde olarak gönderilmektedir” dedi.

Vali Yılmaz, defne hasadının ardından Yoğunoluk köyündeki Defne İşleme Tesisi’nde de incelemelerde bulundu.