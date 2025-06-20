Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Osmaneli Balaban İlkokulunda Kaymakam Abdüssamed Kılıç öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Kaymakam Kılıç, karne töreninde yaptığı konuşmada, bu mutlu günde öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, öğrencilerimizin çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum. Bundan sonra da eğitime olan katkımız devam edecek. Tün öğrencilerimize öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.