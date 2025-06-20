2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Karne Töreni kapsamında Şehit Okan Acar İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrenciler, karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

Törene, Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Çelik, Niğde genelinde 68 bin 913 öğrencinin emeklerinin karşılığını alarak yaz tatiline girdiğini belirtti. Öğrencilere tatili hem dinlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Çelik, "Kitap okuyun, doğayla iç içe zaman geçirin ve ailenizle bolca vakit geçirin. Yeni döneme sağlıkla, neşeyle ve umutla başlamanızı diliyorum" dedi.

Vali Çelik ayrıca, eğitim sürecine verdikleri destek için öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.