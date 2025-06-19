Erzurum’un Oltu ilçesinde doğan ve uzun yıllardır müzikle halkın yüreğine dokunan sanatçı Osman Korkmaz, ilk albümünü yayınlamadan önce memleketi Erzurum’a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şenkaya, Olur, Narman, Tortum ve elbette doğup büyüdüğü Oltu başta olmak üzere birçok ilçede düzenlenecek festivallere katılım sağlayacak olan Korkmaz, hem yeni albümünü tanıtacak hem de sevenleriyle buluşacak. Korkmaz, bu turneyle ilgili olarak "Albümden önce halkımla yeniden kucaklaşmak, onlara yüreğimden çıkan şarkıları canlı canlı söylemek istiyorum. Bu topraklar bana ilham verdi, şimdi sıra bu ilhamı onlarla paylaşmakta" dedi.

Yakında dijital platformlarda yerini alacak olan albüm, özgün tarzı ve halkın sesi olan yorumuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.